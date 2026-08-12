Москва12 авгВести.В Евпатории произошло падение башенного крана. Это произошло на строительной площадке, где возводят жилой комплекс, сообщает прокуратура Республики Крым.
Падение случилось на проспекте Победы.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с поступившим сообщением о падении башенного крана в Евпаториинаписано в сообщении ведомства в MAX
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности. Также оценят и работу в сфере охраны труда.
Выяснение обстоятельств и ход проверки находятся на контроле прокуратуры.