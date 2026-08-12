Прокуратура Крыма начала проверку после падения башенного крана в Евпатории

В Евпатории рухнул башенный кран, организована проверка Прокуратура Крыма начала проверку после падения башенного крана в Евпатории

Москва12 авг Вести.В Евпатории произошло падение башенного крана. Это произошло на строительной площадке, где возводят жилой комплекс, сообщает прокуратура Республики Крым.

Падение случилось на проспекте Победы.

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с поступившим сообщением о падении башенного крана в Евпатории написано в сообщении ведомства в MAX

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности. Также оценят и работу в сфере охраны труда.

Выяснение обстоятельств и ход проверки находятся на контроле прокуратуры.