Полиция нашла подростков, повредивших могилы на кладбище под Челябинском

Подростки повредили могилы на кладбище в Челябинской области Полиция нашла подростков, повредивших могилы на кладбище под Челябинском

Москва18 окт Вести.Полиция установила личности четверых подростков, причастных к повреждению мест захоронений на одном из кладбищ в Еткульском округе, сообщает ГУ МВД по Челябинской области в MAX.

Несовершеннолетние задержаны.

Ими оказались трое 15-летних и один 16-летний местные жители говорится в публикации

В ведомстве отметили, что ранее на учете в подразделении по делам несовершеннолетних эти подростки не состояли.

Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".