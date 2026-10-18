Москва18 октВести.Полиция установила личности четверых подростков, причастных к повреждению мест захоронений на одном из кладбищ в Еткульском округе, сообщает ГУ МВД по Челябинской области в MAX.
Несовершеннолетние задержаны.
Ими оказались трое 15-летних и один 16-летний местные жителиговорится в публикации
В ведомстве отметили, что ранее на учете в подразделении по делам несовершеннолетних эти подростки не состояли.
Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".