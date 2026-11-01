В Челябинске возбудили дело после массовой драки подростков

Уголовное дело возбудили после массовой драки подростков в Челябинске В Челябинске возбудили дело после массовой драки подростков

Москва1 ноя Вести.Уголовное дело возбудили в Челябинске после массовой драки с участием подростков. В полицию доставили 10 человек, среди них – 7 несовершеннолетних. Об этом сообщили в СУ СК России по региону в MAX.

В ходе мониторинга в соцсетях была найдена видеозапись, где сообщалось о массовом конфликте подростков в Тракторозаводском районе Челябинска с применением физической силы и светошумовых устройств.

Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В настоящее время установлены и доставлены в территориальный отдел полиции 10 участников инцидента, семеро из которых являются несовершеннолетними отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лица, причастные к конфликту.