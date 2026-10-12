Задержаны подростки, разгромившие памятники на кладбище в Алтайском крае

На Алтае поймали подростков, громивших памятники на кладбище Задержаны подростки, разгромившие памятники на кладбище в Алтайском крае

Москва12 окт Вести.В Заринске задержали трех несовершеннолетних, которые подозреваются в порче надгробных памятников на городском кладбище, сообщает полиция Алтайского края в MAX.

Сообщения о происшествиях поступили в правоохранительные органы 4 и 11 октября.

На место выезжала следственно-оперативная группа, которая предварительно установила, что повреждено 6 надгробий говорится в публикации

Были установлены трое учащихся одной из школ Заринска 2011, 2012 и 2013 годов рождения, которые могут быть причастны к содеянному, отметили в полиции. Никто из них на профилактических учетах не состоит.

Вместе с законными представителями несовершеннолетние были доставлены в отдел внутренних дел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.