Полиция в Москве задержала 20 подростков, устроивших массовый заезд на самокатах

Подростки устроили массовый заезд на электросамокатах по ТТК в Москве Полиция в Москве задержала 20 подростков, устроивших массовый заезд на самокатах

Москва17 окт Вести.Полицейские в Москве установили несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения, которые устроили массовый заезд на электросамокатах и питбайках на Третьем транспортном кольце, сообщила в своем MAX-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее слова, в субботу, 17 октября, на Третьем транспортном кольце был выявлен факт движения группы несовершеннолетних на электросамокатах и питбайках по проезжей части.

Недалеко от ТЦ "Авиапарк" задержаны и доставлены в отдел полиции 20 несовершеннолетних написала Волк

Составлены административные протоколы.