Москва17 октВести.Полицейские в Москве установили несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения, которые устроили массовый заезд на электросамокатах и питбайках на Третьем транспортном кольце, сообщила в своем MAX-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее слова, в субботу, 17 октября, на Третьем транспортном кольце был выявлен факт движения группы несовершеннолетних на электросамокатах и питбайках по проезжей части.
Недалеко от ТЦ "Авиапарк" задержаны и доставлены в отдел полиции 20 несовершеннолетнихнаписала Волк
Составлены административные протоколы.