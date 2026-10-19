Несовершеннолетние самокатчик и велосипедист попали в ДТП в Москве

В Москве два школьника стали участниками разных ДТП с самокатом и велосипедом Несовершеннолетние самокатчик и велосипедист попали в ДТП в Москве

Москва19 окт Вести.В Москве произошли две аварии с участием школьников, которые передвигались на персональных транспортных средствах, попали в ДТП и были госпитализированы, сообщает MK.RU.

На Братеевской улице 12-летний подросток разогнался на электросамокате и врезался в столб. Его друзья, находившиеся поблизости, вызвали скорую. Пострадавшего школьника госпитализировали с ушибами и травмами головы.

На улице Барышиха 11-летний велосипедист попал под колеса автомобиля Range Rover. Женщина заезжала во двор, не посмотрела в сторону и не заметила выезжающего мальчика. Юного велосипедиста с травмой головы отвезли в больницу.