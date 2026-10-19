В Москве велосипедист напал на подростков, случайно снявших его на видео Случайно попавший в кадр велосипедист разбил телефон подростка в Москве

Москва19 окт Вести.Велосипедист, случайно попавший в кадр во время съемки, которую вели подростки, напал на 11-летнего мальчика и разбил его телефон, пишет MK.RU.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Вишневая, когда школьники снимали видео на камеру мобильного телефона.

Случайно в камеру попал мужчина на велосипеде, находившийся рядом. Он потребовал удалить видео, а когда парнишки отказались, спешился и погнался за одним из них говорится в публикации

Мальчик, убегая, столкнулся с моноколесистом. В этот момент преследователь настиг школьника, забрал у него телефон и разбил об асфальт.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбирается полиция.