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Подросток-велосипедист получил тяжелые травмы в ДТП с автомобилем в Омске

В Омске автомобиль врезался в велосипедиста, подросток получил травмы Подросток-велосипедист получил тяжелые травмы в ДТП с автомобилем в Омске

Москва7 сен Вести.В Омске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Есть один пострадавший, сообщает управление МВД России по Омской области.

Авария случилась днем 7 сентября. Предварительно, несовершеннолетний велосипедист не спешился при пересечении проезжей части в неустановленном месте и был сбит автомобилем Hyundai.

В результате ДТП юноша получил тяжелые травмы и доставлен в медицинское учреждение написано в MAX

Проводится проверка. В ходе нее будут окончательно установлены причины и обстоятельства столкновения.