Москва7 сенВести.В Омске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Есть один пострадавший, сообщает управление МВД России по Омской области.
Авария случилась днем 7 сентября. Предварительно, несовершеннолетний велосипедист не спешился при пересечении проезжей части в неустановленном месте и был сбит автомобилем Hyundai.
В результате ДТП юноша получил тяжелые травмы и доставлен в медицинское учреждениенаписано в MAX
Проводится проверка. В ходе нее будут окончательно установлены причины и обстоятельства столкновения.