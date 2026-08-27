Ребенок на велосипеде получил травмы в Белгороде, попав под автомобиль

В Белгороде автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста, мальчик травмирован Ребенок на велосипеде получил травмы в Белгороде, попав под автомобиль

Москва27 авг Вести.В городе Белгороде произошло ДТП, в котором автомобиль сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Белгородской области.

Согласно предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Конева 17 августа около 17.40.

Несовершеннолетний велосипедист получил травмы написано в канале ведомства в MAX

Ребенок переезжал дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Он не спешивался. В этот момент Kia Forte поворачивала на разрешающий сигнал и сбила школьника.