Украинский дрон атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде в Белгородской област

В Белгородской области 13-летний ребенок на велосипеде пострадал при ударе БПЛА Украинский дрон атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде в Белгородской област

Москва11 июл Вести.В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал 13-летний мальчик, ехавший на велосипеде. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигающийся на велосипеде. 13-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как тяжелое говорится в канале оперштаба в мессенджере MAX

Как уточняется, в настоящее время ребенок находится в реанимации. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.