В селе Отрадное Белгородского округа БПЛА повредил машину, ранен водитель

Москва17 мая Вести.В селе Отрадное Белгородского округа автомобиль попал под удар украинского беспилотника. В результате водитель получил ранения. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области в мессенджере MAX.

Скорая помощь доставляет пострадавшего с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями ноги в городскую больницу №2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь.

У автомобиля повреждены кузов, колеса и лобовое стекло.