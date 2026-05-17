Москва17 маяВести.В селе Отрадное Белгородского округа автомобиль попал под удар украинского беспилотника. В результате водитель получил ранения. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области в мессенджере MAX.
Скорая помощь доставляет пострадавшего с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями ноги в городскую больницу №2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь.
В Белгородском округе в селе Отрадное дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и слепые осколочные ранения ногиговорится в публикации оперштаба
У автомобиля повреждены кузов, колеса и лобовое стекло.