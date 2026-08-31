МВД: иномарка сбила семилетнего велосипедиста на пешеходном переходе в Оренбурге

Семилетний велосипедист пострадал в результате ДТП в Оренбурге МВД: иномарка сбила семилетнего велосипедиста на пешеходном переходе в Оренбурге

Москва31 авг Вести.Сотрудники Госавтоинспекции Оренбурга устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщается в MAX-канале управления МВД по городу.

Установлено, что напротив дома №57 на улице Беляевской 20-летний водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не спешившись с велосипеда.

В результате ДТП 7-летний мальчик госпитализирован отмечается в сообщении

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.