Москва9 сенВести.В городе Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля и ребенка на велосипеде. Несовершеннолетний пострадал, сообщает ГАИ по Калининградской области.
Столкновение произошло 9 сентября во дворе одного из домов по улице Печатной.
По оперативной информации, водитель, управляя автомобилем Opel, допустил наезд на внезапно выехавшего с тротуара несовершеннолетнего велосипедистанаписано в канале автоинспекции
Эпизод завершился получением ребенком телесных повреждений.
Ведется установление всех обстоятельств и причин произошедшего.