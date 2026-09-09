Автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста во дворе дома в Калининграде

В Калининграде автомобиль сбил ребенка на велосипеде Автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста во дворе дома в Калининграде

Москва9 сен Вести.В городе Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля и ребенка на велосипеде. Несовершеннолетний пострадал, сообщает ГАИ по Калининградской области.

Столкновение произошло 9 сентября во дворе одного из домов по улице Печатной.

По оперативной информации, водитель, управляя автомобилем Opel, допустил наезд на внезапно выехавшего с тротуара несовершеннолетнего велосипедиста написано в канале автоинспекции

Эпизод завершился получением ребенком телесных повреждений.

Ведется установление всех обстоятельств и причин произошедшего.