Москва9 сенВести.В городе Калининграде зафиксировано новое ДТП, в котором один человек получил травмы. Мопед упал и столкнулся с автомобилем, сообщает Госавтоинспекция по Калининградской области.

Дорожный инцидент произошел 9 сентября на Советском проспекте.

По оперативной информации, водитель электромопеда при торможении допустил опрокидывание транспортного средства и столкновение с остановившимся впереди Hyundai

написано в MAX

Водитель мототранспорта получил телесные повреждения.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники ГАИ.