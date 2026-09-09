Москва9 сенВести.В городе Калининграде зафиксировано новое ДТП, в котором один человек получил травмы. Мопед упал и столкнулся с автомобилем, сообщает Госавтоинспекция по Калининградской области.
Дорожный инцидент произошел 9 сентября на Советском проспекте.
По оперативной информации, водитель электромопеда при торможении допустил опрокидывание транспортного средства и столкновение с остановившимся впереди Hyundaiнаписано в MAX
Водитель мототранспорта получил телесные повреждения.
Все обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники ГАИ.