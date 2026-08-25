В Калининграде мотоциклист сбил девушку, переходившую проезжую часть по "зебре"

В Калининграде мотоциклист сбил человека, переходившего дорогу по "зебре" В Калининграде мотоциклист сбил девушку, переходившую проезжую часть по "зебре"

Москва25 авг Вести.В Калининграде водитель мотоцикла Harley-Davidson допустил наезд на девушку-пешехода, переходившую проезжую часть по регулируемому переходу. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 25 августа около 17.15 по местному времени на ул. Офицерской. Предварительно, мотоциклист 1989 г.р. наехал на пешехода 1998 г.р., переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводятся необходимые процессуальные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства.