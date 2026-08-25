Москва25 авгВести.В Калининграде водитель мотоцикла Harley-Davidson допустил наезд на девушку-пешехода, переходившую проезжую часть по регулируемому переходу. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло 25 августа около 17.15 по местному времени на ул. Офицерской. Предварительно, мотоциклист 1989 г.р. наехал на пешехода 1998 г.р., переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила телесные поврежденияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проводятся необходимые процессуальные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства.