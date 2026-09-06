Москва6 сенВести.В Омске водитель автомобиля Renault сбил двух детей на велосипеде – 15-летнего подростка и трехлетнего малыша. Об этом сообщило УМВД РФ по Омской области на платформе MAX.
Отмечается, что ДТП произошло во дворе дома на 5-й Кордной улице днем 5 сентября.
Вчера в 15.45 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с участием юных велосипедистов… Во дворе дома №55 по улице 5-й Кордной 65-летний водитель "Рено" допустил столкновение с велосипедом, на котором ехали два ребенкаговорится в публикации
Обоих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства аварии.