В Омске во дворе дома водитель Renault сбил двух детей на велосипеде

Во дворе дома в Омске 65-летний водитель сбил двух детей на велосипеде В Омске во дворе дома водитель Renault сбил двух детей на велосипеде

Москва6 сен Вести.В Омске водитель автомобиля Renault сбил двух детей на велосипеде – 15-летнего подростка и трехлетнего малыша. Об этом сообщило УМВД РФ по Омской области на платформе MAX.

Отмечается, что ДТП произошло во дворе дома на 5-й Кордной улице днем 5 сентября.

Вчера в 15.45 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с участием юных велосипедистов… Во дворе дома №55 по улице 5-й Кордной 65-летний водитель "Рено" допустил столкновение с велосипедом, на котором ехали два ребенка говорится в публикации

Обоих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства аварии.