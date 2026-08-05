В Воронежской области пьяный водитель сбил 5-летнего мальчика на велосипеде

В Бутурлиновке Воронежской области пьяный водитель сбил 5-летнего велосипедиста В Воронежской области пьяный водитель сбил 5-летнего мальчика на велосипеде

Москва5 авг Вести.В Бутурлиновке Воронежской области 55-летний пьяный водитель сбил 5-летнего велосипедиста. Ребенок госпитализирован. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что авария произошла у дома №40 на Заречной улице вечером 4 августа. Водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на мальчика, который на велосипеде пересекал проезжую часть. Пострадавшего в результате столкновения ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Накануне, примерно в 18 часов 30 минут, у дома №40 по улице Заречная города Бутурлиновка водитель автомобиля "Лада Гранта", 55-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,162 мг/л), допустил наезд на неожиданно появившегося малолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть с права налево говорится в публикации

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.