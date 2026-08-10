Ребенок попал под машину на Урале в результате игры мячом около дороги

На Урале машина сбила 5-летнего ребенка, выбежавшего на дорогу за мячом Ребенок попал под машину на Урале в результате игры мячом около дороги

Москва10 авг Вести.В городе Красноуфимске произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. Машина сбила 5-летнего ребенка, выбежавшего на проезжую часть, сообщает ГАИ региона.

Инцидент произошел девятого августа. Мальчик выбежал на автомобильную дорогу за мячом, который выкатился в ходе игры с братом. Водитель Lada Niva затормозил, однако избежать столкновения не удалось.

В результате дорожного происшествия ребенок с травмами доставлен в Красноуфимскую районную больницу для оказания медицинской помощи написано в канале ГАИ в MAX

Водитель прошел освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови – факта опьянения не выявлено.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.