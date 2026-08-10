Москва10 авгВести.В городе Красноуфимске произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. Машина сбила 5-летнего ребенка, выбежавшего на проезжую часть, сообщает ГАИ региона.
Инцидент произошел девятого августа. Мальчик выбежал на автомобильную дорогу за мячом, который выкатился в ходе игры с братом. Водитель Lada Niva затормозил, однако избежать столкновения не удалось.
В результате дорожного происшествия ребенок с травмами доставлен в Красноуфимскую районную больницу для оказания медицинской помощинаписано в канале ГАИ в MAX
Водитель прошел освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови – факта опьянения не выявлено.
Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.