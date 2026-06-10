Во дворе дома на западе Москвы под машиной погиб пятилетний ребенок

В Москве пятилетний ребенок выбежал на дорогу во дворе и погиб под машиной Во дворе дома на западе Москвы под машиной погиб пятилетний ребенок

Москва10 июн Вести.Полиция устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего на западе Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, трагедия произошла во дворе дома №12 к. 1 по Староволынской улице.

Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Ребенок получил тяжелые травмы. Впоследствии он умер в автомобиле скорой медицинской помощи. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.