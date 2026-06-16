Водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста в Подмосковье В Подмосковье водитель легковой иномарки сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

Москва16 июн Вести.Водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика в Подмосковье, когда тот переезжал через дорогу на велосипеде. Ребенка доставили в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло вечером 16 июня, во вторник, в городском округе Ногинск.

По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Kia, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. В результате ДТП велосипедист с телесными повреждениями был госпитализирован говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии ребенка и степени полученных им травм не уточняются.

На месте работают правоохранители, детали случившегося выясняются.