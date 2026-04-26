В Омске у 9-летнего велосипедиста травмирован позвоночник после наезда машины

В Омске 9-летний велосипедист получил травмы позвоночника после наезда авто В Омске у 9-летнего велосипедиста травмирован позвоночник после наезда машины

Москва26 апр Вести.В Омске водитель кроссовера во дворе дома сбил 9-летнего велосипедиста и скрылся с места. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло днем 25 апреля во дворе дома № 91 по ул. Демьяна Бедного. Предварительно, водитель Nissan X-Trail при движении задним ходом допустил наезд на 9-летнего велосипедиста и скрылся.

В результате происшествия мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, предварительно, с травмами позвоночника говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По факту автоаварии проводится процессуальная проверка.