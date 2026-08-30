Юный водитель электросамоката нарушил ПДД и пострадал в аварии в Биробиджане

Подросток на электросамокате пострадал при ДТП в Биробиджане Юный водитель электросамоката нарушил ПДД и пострадал в аварии в Биробиджане

Москва30 авг Вести.Водитель электросамоката 14 лет нарушил правила дорожного движения, в результате попав в ДТП и получив травмы, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел возле дома №81 по улице Шолом-Алейхема в Биробиджане.

Подросток на самокате пересекал проезжую часть дороги вне перекрестка, не спешившись и не уступив дорогу автомобилю Honda CR-V, который двигался по дороге.

В результате произошло столкновение. От удара 14-летний водитель получил телесные повреждения написали в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.