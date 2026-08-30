Москва30 авгВести.Водитель электросамоката 14 лет нарушил правила дорожного движения, в результате попав в ДТП и получив травмы, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел возле дома №81 по улице Шолом-Алейхема в Биробиджане.
Подросток на самокате пересекал проезжую часть дороги вне перекрестка, не спешившись и не уступив дорогу автомобилю Honda CR-V, который двигался по дороге.
В результате произошло столкновение. От удара 14-летний водитель получил телесные повреждениянаписали в пресс-службе
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.