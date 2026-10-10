В Москве 12-летний школьник на электросамокате распорол женщине ногу и скрылся Москвичка получила травму ноги при наезде электросамоката, нарушитель скрылся

Москва10 окт Вести.Жительница Москвы получила серьезную травму ноги после того, как в нее на электросамокате врезался 12-летний школьник. Как передает ИА "Регнум", нарушитель с места ЧП скрылся.

По данным источника, 31-летняя москвичка в обеденный перерыв гуляла по набережной, когда на нее наехал подросток на электросамокате.

Я почувствовала сильную боль в ноге, прикладываю руку к щиколотке и чувствую сквозь носок кровь. Как я поняла, когда мальчик врезался, он задел какой-то частью самоката мою ногу и тем самым вспорол ее, рана была глубокая рассказала пострадавшая

В больнице женщине диагностировали открытую рану голени и ушибы, ногу пришлось зашивать. Также москвичка написала заявление в полицию.