В Екатеринбурге за вечер самокатчики травмировали двух детей

В Екатеринбурге самокатчики за вечер сбили коляску с малышкой и школьника В Екатеринбурге за вечер самокатчики травмировали двух детей

Москва18 окт Вести.В Екатеринбурге за вечер 17 октября сразу два ребенка пострадали из-за наездов электросамокатов. Об этом сообщило издание "Московский Комсомолец – Екатеринбург".

В Екатеринбурге 17 октября произошло два ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали дети. В одном случае самокатчик наехал на коляску с двухлетней девочкой, в другом - сбил семилетнего мальчика и уехал говорится в публикации

Один случай произошел на Хрустальногорской улице. По информации Госавтоинспекции, 36-летний горожанин катил на самокате по тротуару от улицы Рябинина в сторону Суходольской и налетел на детскую коляску. В результате двухлетняя девочка получила ушибы лба, шеи и ног. Врачи осмотрели малышку и отпустили домой.

Второй инцидент случился на улице 8 марта. Там неизвестный самокатчик сбил семилетнего мальчика и уехал с места происшествия. У ребенка зафиксированы травмы.

В настоящее время инспекторы выясняют личность нарушителя и проводят проверку по факту случившегося.