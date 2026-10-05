Два ребенка попали в больницу Мелитополя, врезавшись на электросамокате в машину

В Мелитополе произошло ДТП машины и электросамоката, пострадали два подростка Два ребенка попали в больницу Мелитополя, врезавшись на электросамокате в машину

Москва5 окт Вести.В городе Мелитополе Запорожской области произошло ДТП, в котором электросамокат врезался в автомобиль. Пострадали двое несовершеннолетних, сообщает ГАИ по региону.

Инцидент на дороге зафиксирован 4 октября на улице Екатерины Великой. Девочка 14 лет вместе со сверстницей-пассажиркой выехала на самокате на проезжую часть и врезалась в Opel Astra.

В результате ДТП 14-летняя водитель и 14-летняя пассажирка электросамоката получили травмы и были доставлены в Мелитопольскую областную больницу сказано в MAX

Сотрудники ГАИ Запорожской области проводят проверку по факту ДТП.