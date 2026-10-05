Москва5 октВести.В городе Мелитополе Запорожской области произошло ДТП, в котором электросамокат врезался в автомобиль. Пострадали двое несовершеннолетних, сообщает ГАИ по региону.
Инцидент на дороге зафиксирован 4 октября на улице Екатерины Великой. Девочка 14 лет вместе со сверстницей-пассажиркой выехала на самокате на проезжую часть и врезалась в Opel Astra.
В результате ДТП 14-летняя водитель и 14-летняя пассажирка электросамоката получили травмы и были доставлены в Мелитопольскую областную больницусказано в MAX
Сотрудники ГАИ Запорожской области проводят проверку по факту ДТП.