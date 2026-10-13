Москва13 октВести.Прокатный электросамокат и автомобиль столкнулись в Тюмени на улице Республики, ехавшие на электросамокате две девочки 16 и 15 лет получили ранения, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
Предварительно установлено, что школьницы взяли прокатный электросамокат с аккаунта друга, чтобы добраться с прогулки домой. Выезжая с тротуара на проезжую часть, они столкнулись с автомобилем, водитель которого выезжал из двора.
Обе школьницы получили раненияговорится в сообщении
Обстоятельства ДТП выясняются.