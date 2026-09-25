Москва25 сенВести.В городе Тюмени произошло ДТП, в котором автомобиль столкнулся с электросамокатом под управлением несовершеннолетний. Об этом сообщает ГАИ Тюменской области.
Инцидент на дороге произошел на улице Вьюжной. На электросамокате находились 13-летняя и 14-летняя девочки.
Предварительно, школьницы возвращались из школы домой, ехали на электросамокате мощностью 300 Вт по зебре, не спешившисьнаписано в канале автоинспекции
В результате происшествия обе школьницы получили травмы.
К административной ответственности привлечена мама одной из девочек, ей вменили передачу управления транспортом лицу, не имеющему соответствующего права.