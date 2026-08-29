Москва29 авгВести.В Чебоксарах Республики Чувашия произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Его сбил автомобиль на зебре, сообщает ГАИ.
Происшествие случилось 28 августа. Студент ехал по пешеходному переходу на электросамокате на зеленый свет. В этот момент Skoda поворачивала также на разрешающий сигнал светофора. Они столкнулись.
Молодой человек с травмами был доставлен в больницу для обследования и лечениянаписано в публикации автоинспекции
За рулем иномарки находилась женщина, ей провели медицинское освидетельствование. Алкоголя в организме не обнаружено.
Назначено проведение проверки.