Автомобиль сбил студента в Чебоксарах на пешеходном переходе

Студента из Чебоксар сбила машина на зебре, его доставили в больницу Автомобиль сбил студента в Чебоксарах на пешеходном переходе

Москва29 авг Вести.В Чебоксарах Республики Чувашия произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Его сбил автомобиль на зебре, сообщает ГАИ.

Происшествие случилось 28 августа. Студент ехал по пешеходному переходу на электросамокате на зеленый свет. В этот момент Skoda поворачивала также на разрешающий сигнал светофора. Они столкнулись.

Молодой человек с травмами был доставлен в больницу для обследования и лечения написано в публикации автоинспекции

За рулем иномарки находилась женщина, ей провели медицинское освидетельствование. Алкоголя в организме не обнаружено.

Назначено проведение проверки.