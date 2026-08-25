Водителя автомобиля, сбившего девочку на пешеходном переходе в Чебоксарах, нашли

В Чебоксарах автомобиль сбил 9-летнюю девочку, водитель скрылся с места ДТП Водителя автомобиля, сбившего девочку на пешеходном переходе в Чебоксарах, нашли

Москва25 авг Вести.В городе Чебоксары автомобиль сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Водитель покинул место ДТП, но позже был найден. Об этом сообщает ГАИ Республики Чувашия.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 августа. Школьницу сбила Lada Kalina, девочка смогла встать и самостоятельно покинуть место столкновения. Позже родители отвезли ее в больницу.

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В настоящее время пострадавшей школьнице оказывается вся необходимая помощь, ее состояние - удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

Личность скрывшегося автомобилиста была оперативно установлена. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.