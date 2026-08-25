Москва25 авгВести.В городе Чебоксары автомобиль сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Водитель покинул место ДТП, но позже был найден. Об этом сообщает ГАИ Республики Чувашия.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 августа. Школьницу сбила Lada Kalina, девочка смогла встать и самостоятельно покинуть место столкновения. Позже родители отвезли ее в больницу.
В Чебоксарах разыскали водителя, который совершил наезд на 9-летнего ребенка на пешеходном переходенаписано в канале ведомства
В настоящее время пострадавшей школьнице оказывается вся необходимая помощь, ее состояние - удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.
Личность скрывшегося автомобилиста была оперативно установлена. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.