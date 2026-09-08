Москва8 сенВести.Водитель, неоднократно нарушавший правила дорожного движения (ПДД), сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по "зебре" в Тюмени. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вечером 7 сентября на пешеходном переходе на ул. Щербакова д.100. Как установлено, 53-летний водитель автомобиля JAC не пропустил школьницу на "зебре", расположенной неподалеку от школы, и сбил ее.
Предварительно, девочка шла из школы домой по нерегулируемому пешеходному переходу … В результате аварии … [она] получила травму ногиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Как добавили в ведомстве, водитель JAC в 2026 году 5 раз нарушил ПДД, в том числе 3 раза превысил скорость.