Водитель, неоднократно нарушавший ПДД, сбил 9-летнюю девочку на "зебре" в Тюмени

Водитель, неоднократно нарушавший ПДД, сбил школьницу на "зебре" в Тюмени Водитель, неоднократно нарушавший ПДД, сбил 9-летнюю девочку на "зебре" в Тюмени

Москва8 сен Вести.Водитель, неоднократно нарушавший правила дорожного движения (ПДД), сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по "зебре" в Тюмени. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 7 сентября на пешеходном переходе на ул. Щербакова д.100. Как установлено, 53-летний водитель автомобиля JAC не пропустил школьницу на "зебре", расположенной неподалеку от школы, и сбил ее.

Предварительно, девочка шла из школы домой по нерегулируемому пешеходному переходу … В результате аварии … [она] получила травму ноги говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Как добавили в ведомстве, водитель JAC в 2026 году 5 раз нарушил ПДД, в том числе 3 раза превысил скорость.