В Тюмени 16-летний водитель иномарки въехал в дорожное ограждение и перевернулся

16-летний школьник влетел в дорожное ограждение в Тюмени, он в больнице В Тюмени 16-летний водитель иномарки въехал в дорожное ограждение и перевернулся

Москва26 сен Вести.В Тюмени 16-летний подросток за рулем легковой иномарки потерял управление и врезался в дорожное ограждение, после чего машина перевернулась. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло рано утром 26 сентября, в субботу, на развязке улиц Широтной и Мельникайте. По данным правоохранителей, ключи от Toyota школьнику дал отец, сам автомобиль принадлежит его новой супруге. Та была не против.

Предварительно, школьник не справился с управлением автомобиля. Машина въехала в металлическое ограждение, после чего опрокинулась. Подросток был в гостях у отца на дне рождения... Школьник получил в ДТП тяжелые травмы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Был ли юный водитель трезв, выясняют специалисты. По факту организована проверка, детали устанавливаются.