Москва15 сенВести.Трое подростков получили травмы, решив покататься на автомобиле родителей одного из них, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на улице 50 лет Октября в городе Оха. Автомобиль Toyota Mark II, которым управлял несовершеннолетний, врезался в столб и забор дома.
По предварительным данным, 13-летний подросток, пока родители спали, взял ключи от автомобиля и вместе с двумя друзьями отправился кататься по городу. В результате ДТП водитель и двое пассажиров — 14 и 15 лет — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Несовершеннолетний водитель с места происшествия скрылсяотметили в пресс-службе
Следователи проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководителя следственного управления.
Будет дана правовая оценка действиям родителей и законных представителей несовершеннолетних на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Также будет проверена информация о доступности транспортного средства для несовершеннолетнего.