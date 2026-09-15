СК: трое подростков пострадали в ДТП на Сахалине Трое подростков получили травмы, угнав автомобиль родителей в сахалинской Охе

Москва15 сен Вести.Трое подростков получили травмы, решив покататься на автомобиле родителей одного из них, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на улице 50 лет Октября в городе Оха. Автомобиль Toyota Mark II, которым управлял несовершеннолетний, врезался в столб и забор дома.

По предварительным данным, 13-летний подросток, пока родители спали, взял ключи от автомобиля и вместе с двумя друзьями отправился кататься по городу. В результате ДТП водитель и двое пассажиров — 14 и 15 лет — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Несовершеннолетний водитель с места происшествия скрылся отметили в пресс-службе

Следователи проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководителя следственного управления.

Будет дана правовая оценка действиям родителей и законных представителей несовершеннолетних на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Также будет проверена информация о доступности транспортного средства для несовершеннолетнего.