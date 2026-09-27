© Канал МВД России по Омской области в MAX, Соцсети

В Омской области автомобиль врезался в частный дом, пострадал водитель-подросток

Подросток не справился с управлением машиной и врезался в дом под Омском В Омской области автомобиль врезался в частный дом, пострадал водитель-подросток

Москва27 сен Вести.В Омской области водитель-подросток устроил ДТП. Не справившись с управлением автомобилем, он врезался в частный жилой дом, сообщает МВД России по региону.

Происшествие случилось утром воскресенья в Называевском районе. Автомобиль Opel под управлением несовершеннолетнего съехал в кювет, перевернулся и с врезался в жилое помещение.

С полученными в результате ДТП травмами вы больницу доставлены водитель и пассажир написано в сообщении министерства

Оба пострадавших 2010 года рождения. В доме никто не пострадал.

Причины и обстоятельства случившегося установят в процессе дальнейшей проверки.