Москва27 сенВести.В Омской области водитель-подросток устроил ДТП. Не справившись с управлением автомобилем, он врезался в частный жилой дом, сообщает МВД России по региону.
Происшествие случилось утром воскресенья в Называевском районе. Автомобиль Opel под управлением несовершеннолетнего съехал в кювет, перевернулся и с врезался в жилое помещение.
С полученными в результате ДТП травмами вы больницу доставлены водитель и пассажирнаписано в сообщении министерства
Оба пострадавших 2010 года рождения. В доме никто не пострадал.
Причины и обстоятельства случившегося установят в процессе дальнейшей проверки.