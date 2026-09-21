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Подросток из Омской области попал в больницу после ДТП питбайка и легковушки

В Омской области питбайк на скорости врезался в легковушку, пострадал подросток Подросток из Омской области попал в больницу после ДТП питбайка и легковушки

Москва21 сен Вести.В городе Калачинске Омской области произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Это произошло в результате столкновения питбайка и легкового автомобиля, сообщает МВД России по региону.

Инцидент зафиксирован вечером 20 сентября.

Водитель Mercedes … при повороте налево допустил столкновение с питбайком написано в канале министерства

Управлявший питбайком подросток 2012 года рождения получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Ведется проверка обстоятельств произошедшего.