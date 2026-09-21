Москва21 сенВести.В городе Калачинске Омской области произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Это произошло в результате столкновения питбайка и легкового автомобиля, сообщает МВД России по региону.
Инцидент зафиксирован вечером 20 сентября.
Водитель Mercedes … при повороте налево допустил столкновение с питбайкомнаписано в канале министерства
Управлявший питбайком подросток 2012 года рождения получил различные травмы и был доставлен в больницу.
Ведется проверка обстоятельств произошедшего.