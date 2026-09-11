Москва11 сенВести.В городе Луганске Луганской Народной Республики произошло ДТП с участием электросамоката и автомобиля. Пострадал один человек, сообщает МВД России по ЛНР.
Происшествие на дороге случилось днем 10 сентября. Самокатом управлял 10-летний ребенок, за рулем Daewoo Lanos находилась 29-летняя девушка. Удар произошел при повороте машины.
В результате происшествия несовершеннолетний, управлявший двухколесным транспортом, доставлен в медицинское учреждениенаписано в канале МВД
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.