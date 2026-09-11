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ГАИ проводит проверку после ДТП электросамоката и автомобиля, пострадал школьник

В Луганске школьник пострадал после столкновения электросамоката с автомобилем ГАИ проводит проверку после ДТП электросамоката и автомобиля, пострадал школьник

Москва11 сен Вести.В городе Луганске Луганской Народной Республики произошло ДТП с участием электросамоката и автомобиля. Пострадал один человек, сообщает МВД России по ЛНР.

Происшествие на дороге случилось днем 10 сентября. Самокатом управлял 10-летний ребенок, за рулем Daewoo Lanos находилась 29-летняя девушка. Удар произошел при повороте машины.

В результате происшествия несовершеннолетний, управлявший двухколесным транспортом, доставлен в медицинское учреждение написано в канале МВД

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.