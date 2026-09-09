Массовый заезд подростков на питбайках пресечен в Уссурийске

В Приморье полиция пресекла массовый заезд подростков на питбайках Массовый заезд подростков на питбайках пресечен в Уссурийске

Москва9 сен Вести.В Уссурийске сотрудники полиции пресекли массовый заезд подростков на питбайках. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску выявили информацию о планируемом мотопробеге по дорогам общего пользования, организованном несовершеннолетними. Выяснив детали предстоящего события, стражи правопорядка прибыли к назначенному времени сбора участников мероприятия. На территории парковки крупного супермаркета полицейские задержали подростков говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Мототехника была изъята и помещена на специализированную стоянку. Один из участников будущего заезда привлечен к административной ответственности за езду без прав, остальные же были доставлены в отделение по делам несовершеннолетних.

Полицейские также установили организатора планируемого мероприятия. Им оказался 15-летний школьник уточняется в сообщении

Родителей подростков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.