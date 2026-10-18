Сходка питбайкеров в Москве обернулась рейдом полиции и протоколами Полиция Москвы пресекла сходку подростков на питбайках и самокатах

Москва18 окт Вести.В Москве сорвалась несанкционированная поездка подростков на питбайках и электросамокатах - мероприятие пресекла полиция. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Сходка подростков на питбайках и электросамокатах в Москве закончилась массовой поездкой в отдел полиции говорится в публикации

Организаторы рассчитывали собрать свыше 300 участников. Маршрут должен был пройти от Лужников через МГУ и "Авиапарк" до Москва-Сити. В правилах значилось: не нарушать ПДД, ехать по дороге в две полосы со скоростью 30-50 километров в час и слушаться организаторов, если прозвучит предупреждение о ДПС.

Однако до финиша добрались не все. Сотрудники полиции заметили колонну несовершеннолетних на ТТК, а затем провели рейд возле "Авиапарка". Как рассказывают сами участники, после приезда ДПС из нескольких сотен человек на месте осталось примерно 15.

По официальной информации, в отдел доставили 20 несовершеннолетних. В отношении девяти из них составили протоколы за езду без права управления, еще 20 протоколов составили на родителей. Тем, кто успел уехать, позже пришлось несколько минут скрываться от экипажей ДПС – об этом они писали в чате. Там же выяснилось, что полицейские заранее состояли в их чате и были осведомлены о готовящейся поездке.