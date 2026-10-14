Питбайкер в попытке уйти от полиции спрятался от погони в машине сотрудника ДПС

Питбайкер, пытаясь уйти от полиции, спрятался от погони в машине инспектора ДПС Питбайкер в попытке уйти от полиции спрятался от погони в машине сотрудника ДПС

Москва14 окт Вести.В Новокузнецке во время задержания нарушителей дорожного движения, которые устроили массовый заезд по улицам на питбайках, подросток спрятался в машине, за рулем которой оказался сотрудник ДПС. О курьезном случае рассказала в MAX официальный представитель МВД Ирина Волк.

Спасаясь от погони, юноша бросил мотоцикл на парковке у торгового центра и подбежал к проезжавшему автомобилю, водитель которого остановился узнать, что случилось. Молодой человек попросил укрыть его от полиции. Но когда парень сел в салон, на заднем пассажирском сиденье он увидел форменную фуражку.

Автомобилистом оказался госавтоинспектор УМВД России по г. Новокузнецку, который находился в отпуске и ехал в этот вечер по личным делам сказано в публикации

Он связался с коллегами, и вскоре на место прибыл патрульный автомобиль.

17-летний юноша признался, что приехал в Новокузнецк специально для участия в гонке.