В Адыгее подросток без прав пытался скрыться от ДПС с инспектором на капоте

В Майкопе 16-летний подросток пытался уйти от погони с полицейским на капоте В Адыгее подросток без прав пытался скрыться от ДПС с инспектором на капоте

Москва29 окт Вести.В городе Майкопе в Республике Адыгея 16-летний подросток несколько сотен метров провез на капоте инспектора ДПС, пытаясь скрыться от погони. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX.

Полицейские обратили внимание на автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Останавливаться он не стал, и инспекторы начали преследование. Когда машина все же притормозила, один из сотрудников подбежал к водительской двери - она оказалась заблокирована, а сидевший за рулем выходить отказался. Чтобы не дать нарушителю уехать, полицейский встал перед автомобилем. В этот момент подросток нажал на газ, и инспектор оказался на капоте.

Моему коллеге из Госавтоинспекции МВД по Республике Адыгея пришлось удерживаться на автомобиле несколько сотен метров, пока сидевший за рулем 16-летний подросток маневрировал, пытаясь уйти от погони написала Ирина Волк

Остановить машину удалось позже. За рулем находился 16-летний местный житель, у которого не было прав. На него составили пять административных материалов и возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ.