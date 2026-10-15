В Башкирии родители не приехали за подростком, пойманным за рулем пьяным

В Башкирии остановили пьяного подростка за рулем Lada В Башкирии родители не приехали за подростком, пойманным за рулем пьяным

Москва15 окт Вести.В Благовещенске в Башкирии сотрудники ДПС остановили Lada Priora для проверки документов и обнаружили за рулем пьяного 17-летнего подростка. Об этом сообщил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов.

Несовершеннолетний не имел права управлять автомобилем. Его освидетельствование также показало 0,562 мг/литр в выдыхаемом воздухе.

В связи с тем, что родители отказались приезжать к сыну, на место происшествия были вызваны представители органов опеки, в присутствии которых несовершеннолетний нарушитель был официально отстранен от управления автомобилем отмечается в сообщении в MAX

В отношении подростка составили административный протокол. Дальнейшую его судьбу определит комиссия по делам несовершеннолетних.