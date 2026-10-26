В Башкирии задержали 17-летнего водителя без прав, который вез семью в гости

Мать ответит за 17-летнего сына, которого усадила за руль авто в Башкирии В Башкирии задержали 17-летнего водителя без прав, который вез семью в гости

Москва26 окт Вести.Жительница Башкирии ответит за то, что попросила своего 17- летнего сына отвезти ее вместе с супругом на автомобиле, который ранее сама же и подарила подростку, сообщает Госавтоинспекция России в MAX.

Желание сэкономить на такси и съездить в гости к родственникам обернулось протоколами для всей семьи, отметили в ведомстве.

Молодому человеку было явно рано садиться за руль – ему еще не исполнилось 18 лет говорится в публикации

Этот факт, как и отсутствие у сына водительского удостоверения, мать не остановил: она собственноручно передала сыну ключи. Отец подростка также не стал возражать против этого.

В итоге на 17-летнего юношу был составлен протокол за вождение без прав, штраф в этом случае составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, за передачу управления транспортом лицу без прав его мать должна будет заплатить 30 тысяч рублей, а автомобиль отправлен на спецстоянку, сообщили в Госавтоинспекции.