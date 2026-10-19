В Тверской области юного водителя остановили выстрелами по колесам Юного водителя без прав в Тверской области пришлось останавливать выстрелами

Москва19 окт Вести.В Удомельском округе Тверской области подросток попытался уехать от сотрудников ДПС на автомобиле отца. Патрульные были вынуждены стрелять по колесам, сообщает УМВД по Тверской области.

Вечером, 17 октября, на дороге Удомля — Котлован — Липны патрульные ДПС заметили микроавтобус "Фольксваген Транспортер" и через громкоговоритель потребовали остановиться. Водитель, наоборот, прибавил скорость и начал резко маневрировать, выезжая на встречную полосу и создавая угрозу для других участников движения.

Несмотря на многократные предупреждения через СГУ о возможном применении табельного огнестрельного оружия, молодой человек продолжал игнорировать законные требования полиции. После того, как предупредительный выстрел в безопасном направлении также не возымел эффекта, сотрудником Госавтоинспекции было произведено 12 прицельных выстрелов по заднему правому и переднему правому колесам фургона говорится в сообщении

Только после этого машина потеряла управление и остановилась возле деревни Курово. За рулем оказался 16‑летний парень без водительских прав. Машина принадлежала его отцу.

Автомобиль поместили на спецстоянку. На подростка составили протоколы сразу по нескольким статьям: за езду без прав, за отсутствие страховки и за то, что не выполнил требование полиции остановиться.

Отвечать придется и его отцу: на него составлен протокол по части 3 ст. 12.7 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления". Кроме того, материалы передали в подразделение по делам несовершеннолетних — отца могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.