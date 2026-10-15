Подросток устроил ДТП под Тверью и сбежал, бросив машину Полиция Тверской области нашла подростка, который сбежал после ДТП

Москва15 окт Вести.Сотрудники полиции установили водителя, скрывшегося с места ДТП в городе Старица, сообщает УМВД по Тверской области в MAX.

Там отметили, что поводом для начала разбирательства послужила публикация в соцсетях, под которой местные жители обсуждали одно из ДТП.

В ходе мониторинга интернета полицейские выявили факт аварии, о которой ранее не было заявлено в дежурную часть.

На видеокадрах запечатлено, как водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. После ДТП он покинул место происшествия, не сообщив о случившемся в полицию.

Сотрудники полиции установили личность нарушителя. Им оказался 15-летний житель города говорится в публикации

В отношении матери подростка решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", сообщили в областном управлении МВД.