Москва15 октВести.Сотрудники полиции установили водителя, скрывшегося с места ДТП в городе Старица, сообщает УМВД по Тверской области в MAX.
Там отметили, что поводом для начала разбирательства послужила публикация в соцсетях, под которой местные жители обсуждали одно из ДТП.
В ходе мониторинга интернета полицейские выявили факт аварии, о которой ранее не было заявлено в дежурную часть.
На видеокадрах запечатлено, как водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. После ДТП он покинул место происшествия, не сообщив о случившемся в полицию.
Сотрудники полиции установили личность нарушителя. Им оказался 15-летний житель городаговорится в публикации
В отношении матери подростка решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", сообщили в областном управлении МВД.