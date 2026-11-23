Москва23 нояВести.Подмосковная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних.
Авария произошла на Можайском шоссе в селе Акулово Одинцовского городского округа, где водитель автомобиля ВАЗ-2104 протаранил внедорожник Toyota Land Cruiser.
Со слов водителя внедорожника, за рулем легкового автомобиля и в салоне в качестве пассажиров находились подростки, которые с места аварии скрылисьговорится в публикации ведомства в MAX
В полиции отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, идет установление личности и местонахождения скрывшегося правонарушителя.