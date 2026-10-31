В селе под Омском подросток угнал чужой автомобиль и попал в ДТП

Подросток угнал и разбил чужую иномарку в Омской области В селе под Омском подросток угнал чужой автомобиль и попал в ДТП

Москва31 окт Вести.В Полтавском районе Омской области подросток угнал и разбил чужой автомобиль, сообщает региональное УМВД в MAX.

С заявлением о пропаже автомобиля Toyota Sprinter в полицию обратился 38-летний житель села Воронцовки.

Перевернутое транспортное средство было обнаружено в кювете в 12 километрах от населенного пункта. Правоохранители установили, что к происшествию причастен 17-летний местный житель, который был неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе и за угон.

Угон закончился опрокидыванием: в Полтавском районе подросток разбил чужой автомобиль говорится в публикации

Полицейские задержали несовершеннолетнего по месту жительства, и он сразу во всем сознался.

Юноша рассказал, что гулял ночью по селу, увидел автомобиль у дома потерпевшего, дернул за ручку и обнаружил, что дверь не заперта.

Проникнув в салон иномарки, злоумышленник заметил ключи в замке зажигания, запустил двигатель и поехал сначала в село Вольное, а потом – в райцентр.

На обратном пути он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Ранним утром молодой человек добрался до дома на попутном транспорте и уснул. При этом телефон подростка остался в иномарке.

Заявитель оценил ущерб в 65 тысяч рублей. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в присутствии матери подростка на него составили административные материалы по статьям КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления", "Оставление места ДТП" и "Отсутствие ОСАГО".