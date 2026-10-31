Москва31 октВести.В Полтавском районе Омской области подросток угнал и разбил чужой автомобиль, сообщает региональное УМВД в MAX.
С заявлением о пропаже автомобиля Toyota Sprinter в полицию обратился 38-летний житель села Воронцовки.
Перевернутое транспортное средство было обнаружено в кювете в 12 километрах от населенного пункта. Правоохранители установили, что к происшествию причастен 17-летний местный житель, который был неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе и за угон.
Угон закончился опрокидыванием: в Полтавском районе подросток разбил чужой автомобильговорится в публикации
Полицейские задержали несовершеннолетнего по месту жительства, и он сразу во всем сознался.
Юноша рассказал, что гулял ночью по селу, увидел автомобиль у дома потерпевшего, дернул за ручку и обнаружил, что дверь не заперта.
Проникнув в салон иномарки, злоумышленник заметил ключи в замке зажигания, запустил двигатель и поехал сначала в село Вольное, а потом – в райцентр.
На обратном пути он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Ранним утром молодой человек добрался до дома на попутном транспорте и уснул. При этом телефон подростка остался в иномарке.
Заявитель оценил ущерб в 65 тысяч рублей. По факту угона возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в присутствии матери подростка на него составили административные материалы по статьям КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления", "Оставление места ДТП" и "Отсутствие ОСАГО".