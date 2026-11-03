В Омской области водитель сбил подростка на обочине и скрылся

В Омской области ищут водителя, сбившего 12-летнего пешехода В Омской области водитель сбил подростка на обочине и скрылся

Москва3 ноя Вести.В Омской области неизвестный водитель сбил подростка, шедшего по обочине дороги в селе Элита, и скрылся с места. Автомобилиста ищут. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 3 ноября, во вторник, на улице Центральной.

В районе строения № 13 допустил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном с транспортным средством направлении, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход-мальчик 2014 г.р. с ушибами доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробностей о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.