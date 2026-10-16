В Тюмени разыскивают автомобилиста, сбившего 11-летнего мальчика во дворе

В Тюмени ищут водителя, сбившего школьника во дворе В Тюмени разыскивают автомобилиста, сбившего 11-летнего мальчика во дворе

Москва16 окт Вести.В Тюмени ищут водителя, который сбил 11-летнего школьника и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тюменской области на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел во дворе дома №199, корпус 9, на Интернациональной улице вечером в пятницу, 16 октября. По предварительным данным, мальчик вышел вынести мусор и переходил дорогу во дворе, когда его сбил темный автомобиль.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, сбившего 11-летнего школьника сегодня вечером во дворе дома по ул. Интернациональной, д. 199, кор. 9, в Тюмени говорится в публикации

Как рассказал сам ребенок, водитель вышел из машины, накричал на него и уехал. В результате ЧП школьник получил травму руки.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.