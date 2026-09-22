Москва22 сенВести.В городе Горно-Алтайске Республики Алтай легковой автомобиль сбил 11-летнего школьника на велосипеде, выехавшего на нерегулируемый перекресток. Об этом сообщает местное МВД.
Происшествие на дороге произошло 21 сентября на улице Заимка.
11-летний горожанин выехал на велосипеде на нерегулируемый перекресток, где совершил столкновение с Honda Civic Ferio, за рулем которого находилась 40-летняя горожанканаписано в канале МВД
Пострадал мальчик, управлявший велосипедом. У него диагностирован перелом ключицы, ссадины и ушибы. Госпитализация ему не потребовалась.
Ведется проверка.