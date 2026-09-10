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Ребенок получил травмы, попав под автомобиль во дворе дома в Калининграде

В Калининграде автомобиль сбил несовершеннолетнего на велосипеде Ребенок получил травмы, попав под автомобиль во дворе дома в Калининграде

Москва10 сен Вести.В Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Инцидент произошел на придомовой территории, сообщает ГАИ по Калининградской области.

Ребенок пострадал во время езды на велосипеде во дворе дома по улице Черняховского. Он попал под Volkswagen.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения написано в канале автоинспекции в национальном мессенджере

Ведется установление всех обстоятельств и причин случившегося столкновения автомобиля со школьником.