Москва10 сенВести.В Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Инцидент произошел на придомовой территории, сообщает ГАИ по Калининградской области.
Ребенок пострадал во время езды на велосипеде во дворе дома по улице Черняховского. Он попал под Volkswagen.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждениянаписано в канале автоинспекции в национальном мессенджере
Ведется установление всех обстоятельств и причин случившегося столкновения автомобиля со школьником.