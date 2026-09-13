Полиция ищет водителя, сбившего двоих подростков в Иркутской области В Иркутской области ищут водителя, сбившего двоих подростков на обочине

Москва13 сен Вести.В Иркутской области водитель неустановленного автомобиля сбил двоих подростков, которые шли по обочине, их госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 12 сентября на автодороге Кутулик – Бахтай – Хадахан в Аларском районе. По предварительной информации водитель совершил наезд на двух юношей, которые шли по левой стороне обочины навстречу движению, после чего скрылся.

В результате ДТП пешеходы в возрасте 15 и 17 лет с травмами были доставлены в медицинское учреждение сказано в сообщении

Отмечается, что на одежде пострадавших не было световозвращающих элементов, что снижало их видимость в темное время суток.

В Госавтоинспекции настоятельно рекомендовали водителю явиться добровольно для выяснения всех обстоятельств случившегося. По факту ДТП уже организована проверка.